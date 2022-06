So dürfte die kürzlich fertig gestellte Ortsumgehung der Bundesstraße 68 die regionale Wirtschaft beflügeln, bringt für die Stadt aber auch das Plus, dass sich der Ausgestaltung der Innenstadt nun völlig neue Möglichkeiten bieten. Für neue Wohngebiete und Gewerbeentwicklung hält die Stadt genügend Flächen vor, Hülsmann geht davon aus, dass einige Betriebe im Gewerbegebiet West expandieren werden. Sie zeigte sich erleichtert, dass sich für das insolvenzbedrohte Recon-Lackierwerk mit seinen 130 Arbeitsplätzen eine Auffanglösung abzeichnet.

Sämtliche Schulformen seien neuerdings in der Stadt vorhanden, für das Zehn-Millionen-Projekt Haupt- und Realschule stelle das Land Niedersachsen 3,2 Millionen Euro Förderung in Aussicht. Der Möglichkeiten, die das Medienzentrum biete, sei man sich noch kaum bewusst.

Sehen lassen könne sich auch die Kinder- und Jugendbetreuung, neben der Sprachförderung im Kindergarten Arche Noah gebe es Anstöße zur Nachmittagsbetreuung in Hauptschule, im Jugendtreff und sogar ein Ausdehnung auf die Grundschule sei in Arbeit.

Vom Tourismusmagneten Alfsee müsse die Stadt noch besser profitieren, forderte die Bürgermeisterin, eine lange Liste neuer Einrichtungen auf, die 2004 in Bersenbrück ihre Arbeit aufnahmen wie etwa Reha aktiv. Diese Tochter der Heilpädagogischen Hilfe boomt, will 2005 eine weitere Wohnanlage für die Unterbringung ihrer Rehabilitanden in Bersenbrück bauen.

Verlassen kann sich die Stadt auch auf das Engagement ihrer Bürger: Die Mitglieder des TuS haben entscheidend zum Bau eines neuen Sportplatzes beigetragen. Der Heimatverein schuf mit der Feldmühle ein kleines Kulturzentrum. Und wenn der Reit- und Fahrverein den gerade begonnen Bau seiner Reithalle vollendet hat, dürfte dies auch dem Reittourismus und dem heilpädagogischem Reiten neuen Schub geben. Fördergemeinschaft und Stadtmarketing seien ebenfalls Pfunde, mit denen Bersenbrück auch 2005 wuchern könne.