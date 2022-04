Auf der offenen Schau in Rotenburg an der Wümme erhielt Bernd Willen auf seine Antwerpener Bartzwerge die Höchstnote und damit das Wümmeband. Zudem brachte ihm die Note '"'Hervorragend'"' den ersten Leistungspreis ein. Vincenz Jansen errang auf seine Antwerpener Bartzwerge einen Ehrenpreis. Bestnoten erzielten auch Anton Jansen auf Zwergenten, Thorsten Brämsmann auf Show Racer und Werner Determann auf Kölner Tümmler.

Auf der Landesverbandsschau in Emden im November wurden der Zwerg-Cochins von Ulrich Opitz mit hervorragenden Noten und einen Ehrenpreis bewertet. Auf der Ziergeflügeljubiläumsschau in Bremen erzielte Heinz-Josef Brämsmann fünfmal die Note '"'Vorzüglich'"' und zweimal '"'Hervorragend'"'. Dieses großartige Ergebnis wurde unter anderem mit dem Großen Leistungspreis belohnt.

Auch Anton Jansen erhielt einen Ehrenpreis. Auf der Kreisschau in Uelzen erhielten Vincenz Jansen auf Antwerpener Bartzwerge, Werner Determann auf Kölner Tümmler und Jan Determann auf Altenglische Zwergkämpfer jeweils Ehrenpreise. Alle diese Tiere werden auch auf der großen Geflügelausstellung am 6. und 7. Januar in der Herzlaker Reithalle präsentiert. Eine Tombola ergänzt die Schau, die alljährlich durch ihr prachtvolles und im wahrsten Sinne des Wortes natürliches Ambiente besticht. Die Ausstellung ist am Samstag von 9.00 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet.