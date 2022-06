Wie berichtet, hat die KAB mit Unterstützung der Gemeinde die Jobbörse als Belmer Forum für Praktikumplätze, Ferienjobs initiiert, um vor allem jungen Leuten von Belmer Schulen und Jugendtreffs Hilfestellung bei der Suche nach geeigneten Stellen zugeben. Nach einigen kleineren Anlaufschwierigkeiten sind die technischen Voraussetzungen jetzt gegeben. Mit den letzten Arbeiten, wie das Einpflegen der Firmenlogos auf der Startseite, wird Olaf Schulz - EDV-Fachmann in der Belmer Verwaltung - beginnen, sobald sie vorliegen. Überdies haben die 25 Firmen, die mitmachen wollen, bereits ihre Passwörter erhalten, um Angebote platzieren zu können. Am Dienstag hatte sich allerdings noch nicht sehr viel getan.

Die Jobbörse ist ein Projekt im Rahmen von LOS (lokales Kapital für soziale Zwecke) und soll Jugendlichen bessere Einblicke in die Arbeitswelt geben, wie Michael Lagemann, LOS-Betreuer der KAB erklärte. Besser informierte Jugendliche brächen ihre Ausbildung nicht so schnell ab, weil sie abschätzen könnten, welche Arbeit für sie geeignet sei und welche nicht. Dies sei eines der Ziele der Aktion, die unter dem Motto "Belmer Jobs für Belmer Bürger" stehe.

Das schließt aus, dass sich Auswärtige an dem virtuellen "schwarzen Brett" - wie Bürgermeister Bernhard Wellmann es nannte - kundig zu machen. Vorgesehen ist, dass die Jungen und Mädchen per PC in den Jugendzentren der Gemeinde Belm sowie an der Haupt- und Realschule Zugang zu den angebotenen Jobs und Praktikumsplätzen erhalten. Diese Einrichtungen erhalten, wie bei den Unternehmen bereits veranlasst, ein Passwort, um die Seiten anwählen zu können. Darüber hinaus soll es für die Jugendtreffs und die Schule eine gesonderte Einführung in den Umgang mit der Jobbörse geben, wie Bürgermeister Wellmann sagte.

Bei der Präsentation waren auch Vertreter des Forums Belmer Unternehmer (FBU) mit von der Partie. Norbert Stahmeyer, Sprecher des FBU, und Klaus Gering bedauerten, dass nicht mehr Firmen ins Rathaus gekommen waren. Unabhängig davon, will das Forum "die Sache mit Leben erfüllen", auch wenn noch einige Fragen offen seien, bekräftigte Stahmeyer. Klaus Gering appellierte unterdessen an die Belmer Unternehmen, sich nun bei der Jobbörse einzuloggen. Beide plädierten weiterhin dafür, einen "Börsengang" auch den Belmer Jugendlichen zu gewähren, die auswärtige Schulen besuchen. Das ist allerdings nicht so einfach möglich, wie Michael Lagemann erklärte. Ein freier Zugriff auf die Daten - beispielsweise auch durch die Agentur für Arbeit - sei nicht zulässig, weil die Jobbörse aus Gründen der Förderfähigkeit ein lokales Projekt bleiben müsse. Allerdings muss das nicht immer so bleiben. Falls sich die Jobbörse über den Förderzeitraum etabliere, kann sie natürlich für alle Interessenten geöffnet werden. Weitere Informationen gibt es unter den Internetadressen www.kab-belm.de, oder www.belm.de.