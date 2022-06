Blick zurück: Ursprünglich sollten laut Antrag des Landkreises Mautgebühren auf der B51 erhoben werden. Grund: Nach der Einführung der Lkw-Maut auf Autobahnen klagt insbesondere die Gemeinde Belm über steigenden Verkehr in ihrem Gebiet - vorwiegend durch die Brummi-Fahrer, die sich Schleichwege suchen, um der Mautgebühr zu entgehen.

Doch nun hat sich das Blatt gewendet. Der Landkreis habe seinen Antrag zurückgezogen, weil sich der Lkw-Verkehr auf der B51 deutlich entspannt habe, sagte gestern Sprecher Volker Köster auf Anfrage unserer Zeitung. Das Lkw-Aufkommen außerhalb der Autobahn habe sich in etwa auf das Niveau vor der Mauteinführung eingependelt. In Zahlen bedeute das: Im Dezember 2004 (also vor der Maut) seien täglich im Durchschnitt 1550 Lkw, im Dezember 2005 noch 1603 Lkw gezählt worden. Kurz: Eine solche Zahlenentwicklung rechtfertige keinen Antrag mehr, so Köster.

Für Belms Bürgermeister ein schwacher Trost: "Wir werden jetzt unsere eigenen Möglichkeiten als Gemeinde prüfen." Im Übrigen: Rainer Ellermann (Ostercappeln) und Klaus Goedejohann (Bohmte), zwei weitere "B-51-Bürgermeister", sind froh, "dass der Landkreis seinen Antrag zurückgezogen hat". Eine Maut auf der B51 hätte uns schwer bei unserer Gewerbeansiedlungspolitik zu schaffen gemacht, sagte gestern Goedejohann. Die Sorge, dass nach einer Maut auf der B51 mehr Verkehr durch Ostercappeln fließe, sei so vom Tisch, meinte Ellermann.