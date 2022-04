Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Belastet: Ehemaliges Tanklager muss saniert werden 17.02.2002, 23:00 Uhr

Ein Fachgutachten, welches für das ehemalige Tanklager im Wiehengebirge in Auftrag gegeben worden war, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass saniert werden muss. Dies erklärte der Bundestagsabgeordnete Lothar Ibrügger (SPD). Die Belastungen sollten beseitigt werden, so Ibrügger, und dafür müsse der Bund Geld in die Hand nehmen.