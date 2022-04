Aber jetzt kann man sich erst mal noch zehn weitere Folgen in der bekannten Besetzung an unserer heimlichsten Lieblingsserie erfreuen. Ein Enthüllungsjournalist stirbt auf dem Wege der Besserung im Krankenhaus an Herzversagen. Ursache: Tödliches Kalium in der Infusionslösung. Kurz darauf wird sein Mörder, der Krankenpfleger Posch, von seinen Auftraggebern ermordet. Als Brandtner und seinen Kollegen von höchster Stelle der Fall entzogen wird, kommen die Ermittlungen nach dem Motto ,,jetzt erst recht" auf Hochtouren. Freilich wäre Rex nicht Rex, wenn er seinem Herrchen nicht auch hier mit kriminalistischem Spürsinn und und lebensrettenden Maßnahmen zur Seite stünde...