Die Strecke, die mitten durch die schönsten Seenlandschaften Österreichs und Bayerns führt, ist überwiegend flach. Lediglich zwischen Inntal und Salzburg geraten ungeübte Biker bisweilen außer Atem. Eine Tour auf den Spuren von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) macht den naturnahen Sport gleichermaßen zum Kulturerlebnis. So führt der mit dem Mozartkopf gekennzeichnete Weg nach St. Gilgen. Dort das Bekenntnis: „Mozart selbst war nie da.“ Was macht das schon! Im Ort, malerisch eingebettet zwischen Berg und See, finden sich Spuren des Großvaters, der ihm künstlerisches Talent und Vornamen vererbte, von der Mutter, die 1720 hier geboren wurde, und von Schwester Nannerl, die hier heiratete. Die Bezeichnung „Mozartdorf am Wolfgangsee“ scheint doch berechtigt.

Zentrum der Tour ist und bleibt Salzburg, das sich dem Radler aus einer völlig neuen Perspektive zeigt. Selbst die Fußgängerzone in der Altstadt darf befahren werden. Lediglich in der Getreidegasse mit Mozarts Geburtshaus ist es eng und Absteigen angeraten.

Nach dem obligatorischen Halt im Tanzmeisterhaus am Markartplatz und beim überlebensgroßen Denkmal am Mozartplatz wäre ein Abstecher zu den Wasserspielen des Lustschlosses Hellbrunn gut. Die Hauptattraktion im Garten bringt den erhitzten Radler, der sich auf den steinernen Schemeln im römischen Theater ein wenig Ruhe gönnt, unvermutet Erfrischung. Fürsterzbischof Sittikus liebte Überraschungseffekte.

Neumarkt am Walleersee, einst Poststation und Pferdewechsel an der österreichischen Grenze zu Salzburg, könnte Mozart auf dem Weg zwischen Wien und Salzburg passiert haben. 3720 Tage, fast ein Drittel seines kurzen Lebens, befand er sich auf Reisen. Schon zwischen 1762 und 1778 fuhren die Geschwister als Wunderkinder durch Europa. Mozart wäre sicher geradelt, wenn er das Fahrrad gekannt hätte. 1780 beklagt er sich in einem Brief an seinen Vater über die Postwagen und seinen Po – vermutlich feuerrot.

Im Ort Laufen, wo die Mozarts mit dem Erzbischof zusammentrafen, beginnt der bayerische Abschnitt, der zum Chiemsee und dem Kloster Seeon führt. Die Familie pflegte enge Beziehungen zu den Benediktinern. Die Klaviatur der Orgel, auf der Mozart 1780 nachweislich spielte und komponierte, ist noch zu sehen. Den Durst löscht der Radler am besten mit dem köstlichen dunklen Klosterbier.In Bad Reichenhall hat der Kopf dann einen Durchmesser von etwa drei Metern. Dieser Mozartscherenschnitt steht im Kurgarten nahe dem rund 150 Meter langen Gradierwerk und erinnert an den mozartschen Halt auf den Italienreisen. Obwohl der Mozart-Radweg grenzenlos ist, weisen die Schilder unterschiedliche Farben auf – in Österreich Weiß auf Grünund in Bayern Braun auf Weiß. Nur der Kopf rollt immer mit.

Infos Der Mozart-Radweg besteht zu 90 Prozent aus Radwegen und verkehrsarmen Nebenstraßen, großteils asphaltiert.