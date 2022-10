Heinz Schröder, Fachbereichsleiter Ordnungswesen der Stadt, der Sonntag um fünf Uhr morgens persönlich vor Ort war, um sich von der konsequenten Einhaltung der verfügten Sperrstunde zu überzeugen: „Die Betreiber haben eingehalten, was gemeinsam vereinbart worden war, und alles sauber durchgezogen. So verursacht der Club keine Störungen, die Anwohner um den Schlaf bringen.“

Zwar waren Samstagnacht in der Oeseder City mehrmals Streifenwagen mit Einsatzsignal unterwegs, doch das hatte meist mit anderen Party-Problemzonen zu tun. Rund ums „Labor“ war es für den GMHütter Kommissariatsleiter Klaus Bergmann der „bisher ruhigste Abend“. Allerdings mussten die Ordnungshüter unter anderem zweimal (gegen halb eins und vier Uhr) einschreiten, als es vor der Disco-Tür eine brenzlige Situation zwischen dem Sicherheitsdienst und Deutschrussen gab, denen der Zutritt verweigert wurde.

Die 1500 Euro, die die drei Betreiber Marcel Schiering, René Iwer und Christian Schild in eine Aufstockung des eigenen „Security-Teams“ investiert hatten, waren gut angelegt. Deutliche Entspannung der Situation, und auch die angekündigte „strikt härtere“ Linie gegen Verkäufer und Konsumenten von Drogen wurde durchgezogen.Zweimal wurde Ecstasy gefunden und gegen halb drei auf der Toilette vom Club-Sicherheitsteam ein Gast erwischt, der mit Aufputsch-Pillen handelte. Er wurde sofort der Polizei übergeben, die bei dem Osnabrücker insgesamt 13 „Versorgungseinheiten“ sicherstellte. Noch in der Nacht fand eine Durchsuchung der Wohnung des Dealers in der Osningstraße wo die Polizei weitere 60 Gramm „Substanz“ beschlagnahmte. Am Sonntag wurde der Mann dem Haftrichter vorgeführt.

Nachdem wie vereinbahrt um fünf „Labor“-Schluss war (Augenzeuge Heinz Schröder: „Um 5.10 Uhr war die Bude leer“), gab es bei der Kontrolle eines Mindener Fahrzeuges noch einen positiven Drogen-Schnelltest. Doch auch Polizei-Leiter Bergmann bestätigte: „Die Betreiber und der Ordnungsdienst haben gut kooperiert und sich alle Mühe gegeben, dass es ruhig abläuft.“ Er machte aber klar: „Wir werden weiter gegen die Drogenszene vorgehen.“

Das „Labor“-Trio hofft, dass das für Dienstagmorgen angesetzte nächste Gespräch mit Stadt und Polizei jetzt „etwas entspannter“ verläuft. Für die drei steht fest: „Unter den ganz restriktiven Bedingungen wie zur Zeit ist der Laden nicht Gewinn bringend zu betreiben.“ Am Wochenende wurde ein dickes Minus verbucht. Nachdem zum Start und vor einer Woche jeweils um die 700 Besucher am Freitag- beziehungsweise Samstagabend gezählt wurden, kam diesmal nur ein Drittel der erwarteten Gäste. Marcel Schiering: „Unser Publikum kommt, um abzutanzen und zu feiern, und nicht, um eine perfekte Sicherheitsshow zu erleben. So etwas hält Leute fern.“