An diesem Punkt ist die Volleyballabteilung des VfL Lintorf für die Saison 2009/2010 jetzt angelangt. So fordert Truschkowski von seinen drei verantwortlichen Jugendtrainern auf der Bank – U20 Ralph Bergmann Samstag in Bremen, U18 Wolfgang Orth Sonntag in Braunschweig, U14 Grzegorz Ziemski am Sonntag in Bad Essen (erstes Lintorfer Spiel um 12 Uhr) – bei der Nordwestdeutschen Meisterschaft dreimal die Finalteilnahme und damit verbundene Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Die Titelkämpfe finden für U20 in Frankfurt/Langen, U18 in Bonn und U14 in Dresden statt. Seit Jahrzehnten liefert der VfL Lintorf dem Verband mit seiner Jugendarbeit ein Spitzenprodukt ab. Auch ohne Landesstützpunkt entwickeln sich die Spieler prächtig und entpuppen sich als sehr lernfähig und erfolgreich. Die Zuschauerzahlen bei Jugendmeisterschaften und auch sonst zeigen, dass die Spielweise ganz nach dem Geschmack der Fans ist.

Thorsten Truschkowski: „Wir haben aufgrund der Tradition viele Mannschaften und Rahmenbedingungen, bei denen der Nachwuchs gut gedeihen kann. Aber ich muss festhalten, dass unsere Aufgabe nicht darin besteht, einen Weltmeister zu schaffen. Bei uns steht, wie bei allen Vereinen, die soziale Komponente im Vordergrund. Es geht darum, Jugendliche mit dem Volleyballsport durch eine manchmal schwierige Lebensphase zu begleiten. Wenn dann ein Top-Volleyballer oder gar Jugendnationalspieler dabei rauskommt, haben wir natürlich auch eine Riesengaudi damit. Wer würde sich nicht freuen, ein so junges, bundesligareifes Team servieren zu können.“ Trotzdem setzt der VfLer hohe Maßstäbe für den letzten Gang. Seine Zielsetzung für diese Saison lautet die Marke 90 bei Qualifikationen zur DM überschreiten, die 50. (aktuell 49) Top-Ten-Platzierung bei einer DM verbuchen und schon ein bisschen an der 20. Medaille für den VfL Lintorf kratzen (bisher 10 Gold, 8 Silber, 1 Bronze).

Zusätzliche Motivation gibt es für die Ziemski-Jungen beim Turnier in Bad Essen: Der Cheftrainer des Niedersächsischen Volleyball-Verbandes, der für die anstehende Kaderbildung der Jahrgänge 1997/98 zuständig ist, hat seinen Besuch angekündigt. Da acht Spieler der beiden NVV-Vereine für den Sichtungslehrgang im Juni vorgesehen sind, möchte er die Spieler beim wichtigen Wettkampf beobachten.