Die hiesige Region könne noch stärker als bisher vom Wissenstransfer profitieren, zeigte sich Gerd Hanekamp, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Papenburger Stadtrat, sicher. Auf dessen Initiative war der Gedankenaustausch zwischen Ratsmitgliedern und Unternehmen aus Papenburg sowie Lehrbeauftragten der Fachhochschule Osnabrück und ihrer Außenstelle Lingen zu Stande gekommen.

Über eine stärkere Vernetzung von Hochschule und Wirtschaft - gegebenenfalls unter Einbeziehung der Politik - könne das Potenzial der wissenschaftlichen Einrichtung noch stärker auch für kleinere und mittlere Betriebe nutzbar gemacht werden, unterstrich Hanekamp. Aufgabenfelder könnten unter anderem die Weiterentwicklung von Produkten, Produktionsverfahren sowie Logistik und Vermarktung sein. Auch mittelständische Firmen sollten nach Vorstellung von Hanekamp dem Beispiel der Industrie folgen, die sich das wissenschaftliche Know-how der Hochschulen bereits vielfach nutzbar mache.

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die direkt in der Praxis in Betrieben vor Ort umgesetzt würden, seien eine durchaus reizvolle Aufgabe für Lehrbeauftragte und Studierende an den Hochschulen, sagte Dr. Gerold Holtkamp, Leiter der gemeinsamen Technologie-Kontaktstelle von FH und Universität Osnabrück. Der Innovationstransfer sei allerdings kein Selbstläufer, er verlange Kooperationsbereitschaft von beiden Seiten. Gelinge eine fruchtbare Zusammenarbeit, könnten Hochschule und Unternehmen gleichermaßen Nutzen aus diesem Transfer ziehen.

Der geplante Ausbau mache den Standort Lingen zu einer Wissensschmiede von großer regionaler Ausstrahlung, betonte indessen Professor Thomas Steinkamp, Vizepräsident der FH Osnabrück. 50 Professoren und 1500 Studierende sollen bis zum Jahr 2010 auf dem entstehenden FH-Campus auf dem Areal der ehemaligen Eisenbahnhallen Räumlichkeiten für Lehre und Forschung erhalten. Derzeit besuchen rund 700 Studierende in den drei Instituten Management und Technik, Kommunikationsmanagement und Theaterpädagogik die FH-Außenstelle.

Die Fachhochschulen seien vor 35 Jahren in Deutschland auch mit der Zielrichtung einer praxisorientierten Lehre eingerichtet worden, untermauerte Steinkamp noch einmal die grundsätzliche Bereitschaft der FH zur Kooperation mit der Wirtschaft. Rechnung getragen werde so gleichfalls dem selbst gesteckten Anspruch, "angewandte Forschung" betreiben zu wollen.