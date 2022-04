'"'Wir werden jeden Tag mit Berichten überschüttet, wie schnell wir unsere Umwelt u.a. durch hohen Energieverbrauch zerstören. Regenerative Energien sind ein Schritt in die Gegenrichtung'"', betont daher der SPD-Ratsherr Josef Kämpker: '"'Dass sich in der Gemeinde Langen Widerstand formiert (wir berichteten) ist daher auch darauf zurückzuführen, dass man im aktuellen Fall seitens der Gemeinde nicht frühzeitig die Öffentlichkeit gesucht hat.'"' Skeptikern und Gegnern eines möglichen Windparks in Langen diene dieses Verhalten mit als Grund für ihre Bedenken. '"'Sie gewinnen den Eindruck, es soll über ihre Köpfe hinweg 'heimlich' etwas entschieden werden, ohne sie anzuhören.'"' Dabei sei es gerade bei umstrittenen Projekten wie diesem wichtig, genau zu informieren, was man will und warum man es will und welche Vor- und Nachteile es gibt. '"'Nur so kann man möglichst viele Leute vom Sinn einer Maßnahme überzeugen'"', erklärte Kämpker weiter. Die nun anberaumte öffentliche Diskussion am 26. April um 19.30 Uhr im Jugendheim müsse trotz aller Emotionen sachlich und fair verlaufen.

Zu den einzelnen Kritikpunkten der Bürgerinitiative Klein-Tirol erklärte die SPD-Fraktion: '"'Eine Veränderung der Landschaft durch den Bau von bis zu 150 Meter hohen Anlagen wird es geben. Dass es auch Menschen gibt, die diese Anlagen lieber nicht sehen möchten, muss man akzeptieren. Aus unserer Sicht ist es aber so, dass einige Kritiker die Anlagen von ihren Wohnungen aus wegen der Vegetation und anderer Gebäude eher selten oder gar nicht sehen werden. Was die Lärmbelästigung angeht, so muss man speziell im Fall Klein-Tirol sehen, dass die Trocknungsanlage der RWG in ungefähr gleicher Entfernung genau so viel Lärm verursacht wie ein Windpark. Darüber hat sich bis heute niemand beschwert.

Die Gefahr, dass Schattenschlag Klein-Tirol betreffen könnte, kommt nicht zum Tragen, da die Sonne nicht im Norden untergeht. Von den Anlagen gehen sicher keine Lichtreflexe aus, die auf der Entfernung jemanden beeinträchtigen könnten. Von jedem vorbeifahrenden Auto gehen mehr Reflexe aus.

Weiterhin wird eine Wertminderung von Grundstücken und Gebäuden befürchtet. Wenn das so wäre, müssten im nördlichen Emsland wegen der Anlagendichte die Preise ins Bodenlose gefallen sein. Das ist aber nicht passiert.'"'