Am Dienstag brachte Hendrik seine klare Stimme beim Singtreff in der AWO-Wohnanlage an der Hemker Straße zum Klingen, beeindruckte die Bewohner mit Stücken aus der Palmsonntagsmesse. Es war einer seiner wenigen „privaten“ Auftritte, sein Terminkalender ist prall gefüllt. „Wir mussten ein Jahr lang warten, bis Hendrik zu uns kommen konnte“, freute sich Anne Hanses als Einrichtungsleiterin der AWO-Wohnanlage, dass es nun endlich klappte.

Schon seit seinem sechsten Lebensjahr ist Hendrik im Domchor in Osnabrück aktiv. Die Texte, besonders die lateinischen, konnte er anfangs nicht einmal lesen. „Die habe ich mir halt gemerkt“, meint Hendrik lapidar. Nach der Martinusschule in Bramsche besucht er nun die fünfte Klasse auf dem Gymnasium in Osnabrück. Wenn seine Mitschüler der Freizeit entgegenblicken, beginnen für Hendrik die Proben. Besonders vor den christlichen Feiertagen bestimmt die Arbeit mit dem rund 100 Mitglieder starken Ensemble den Tagesablauf. „Die Auftritte selbst sind gar nicht so zeitaufwendig“, berichtet Hendriks Mutter Rita, „aber vor den großen Konzerten wird fast täglich geübt. Da ist man ganz schön unterwegs.“ Doch die vielen Fahrten nimmt sie gerne auf sich. „Ihm macht das Singen einfach unheimlich viel Spaß“, meint sie. Die Freude an der Musik merkt man ihm auch beim Singtreff an: Fröhlich schmettert Hendrik die beliebten Evergreens von „Hoch auf dem gelben Wagen“ bis „Das Wandern ist des Müllers Lust“ mit und gibt nachher preis, dass er auch Gitarre und Klavier spiele.

So soll es bleiben. „Wir setzen Hendrik nicht unter Druck“, versichert Rita Lammers, „wir werden ihn sicher nicht zu Wettbewerben jagen, um Ruhm zu ernten oder Geld zu verdienen.“ Ob der Gesang eine berufliche Zukunft biete, sei ohnehin noch nicht abzusehen.

Dennoch: Seine ersten Tantiemen hat sich Hendrik bereits erarbeitet. Für den Kinderkanal sang er im vergangenen Mozartjahr mit dem Domchor einige Lieder ein, die in einem Trickfilm zu hören waren. Über sein Honorar für den Auftritt in der AWO-Anlage freute sich der Junge besonders: Er erhielt einen Gutschein zum Kettcar-Fahren am Alfsee und zwei Euro Trinkgeld von einer älteren Dame. „Das hat sich ja richtig gelohnt“, strahlte Hendrik, wohl wissend, dass es so etwas Tolles bei „DSDS“ nicht gibt.