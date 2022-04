Zurzeit sind 15 Familien mit Kindern von einem bis zu vier Jahren beim Elterntreff dabei. Es gibt monatliche Treffen mit Müttern und Kindern, dreimal pro Jahr auch einen Familientag mit Vätern und Geschwistern. „Für mich war der Informationsaustausch das Wichtigste. Dass ich jemanden anrufen und um Rat fragen kann“, beschreibt Mitinitiatorin Eva-Maria Bahns, die die Gruppe im September 2005 mit Unterstützung der Frühförderung und Entwicklungsberatung des St. Vitus Werkes ins Leben gerufen hat. Auch Gründungsmitglied Ute Lingers erklärt: „Es ist schön zu wissen, dass es so eine Gruppe gibt und dass man dazugehört.“

Neben dem gemeinsamen Gespräch werden auch Informationsabende zu speziellen Themen wie etwa Sprachförderung bei Kindern mit Down-Syndrom, Erbrecht oder heilpädagogische Förderung im Kindergarten angeboten. Doch auch Eltern, die im Krankenhaus mit der Diagnose Down-Syndrom konfrontiert werden, sollen mit der Informationsbroschüre schon gezielt angesprochen werden. Wenn ein Kind mit Down-Syndrom geboren wird, werden die Eltern vonseiten des Krankenhauses über die Möglichkeit eines Kontaktes zu anderen betroffenen Eltern informiert. Wenn die betroffenen Eltern es möchten, geht ein Mitglied des Elterntreffs zu einem Gespräch dorthin.

„Für die Eltern stellt sich die Frage, wie geht es weiter“, weiß Bahns aus eigener Erfahrung. Marita Vox, die Leiterin der Frühförderung des St. Vitus Werkes, erläutert: „Unsere Einrichtung unterstützt die Initiativen der Eltern. Wir bieten hier den Eltern die Möglichkeit zu gemeinsamen Gesprächen und zum Austausch, was besonders am Anfang vielen Familien eine wichtige Hilfe ist. Wir begleiten bei speziellen Fragestellungen und geben Hilfestellung bei Unterstützungsbedarf.“

In der Gruppe lernen die Eltern als Erstes, dass sie nicht alleine sind: „Hier ist es etwas Selbstverständliches, dass man ein Kind mit Down-Syndrom hat“, sagt die Mutter von Felix, Gabi Rolfes. „Auf der anderen Seite ist es schön, dass man die Entwicklung der anderen Kinder sieht. Das gibt einem selbst ja auch Hoffnung“, ergänzt sie. Wichtig ist der Zusammenhalt auch, um Reaktionen des Umfeldes in der Runde zu diskutieren. Die Mutter der zweijährigen Nane, Gabi Greskamp, betont: „Wir wollen Begriffen wie ‚Mongolismus‘ oder Redewendungen wie ‚leiden am Down-Syndrom‘ entgegenwirken. Wenn die Leute sagen, dass mein Kind krank ist, dann ist das nicht richtig. Sie ist nicht krank, sie hat eine Behinderung.“ Auch Diana Haselhoff-Gruber bestätigt: „Es gibt viele Leute, die das falsch einschätzen. Dabei ist Down-Syndrom eine der bekanntesten Behinderungen überhaupt.“

Marita Vox ergänzt: „Es ist wichtig, dass man darüber sprechen kann, auch vor Ort in den Krabbelgruppen. Es geht darum, sich aktiv auseinanderzusetzen. Die Behinderung auszublenden hilft niemandem.“