Nicht ohne Stolz gab der Hausherr einen kurzen Abriss über die Vereinsgeschichte und lud gleichzeitig zu den Glandorfer Landmaschinentagen am kommenden Wochenende ein, wo die Fahrzeuge und die landwirtschaftlichen Geräte aus vergangenen Zeiten erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt werden.Nach diesem Abstecher in die gute alte Zeit konfrontierten Bürgermeister Herbert Borgmeyer und Gemeindedirektor Hubert Schlotmann die Gäste aus dem Kreistag über die aktuelle Entwicklung der Südkreisgemeinde. Dazu verlas Herbert Borgmeyer an den jeweiligen Stationen der Busreise eine gemeindliche „Wunschliste“.

Auf die Hilfe des Kreises hofft Glandorf bei mehreren Projekten im Radwegebau. Nach Ansicht der Kommunalpolitiker sollte die etwa vier kilometerlange Radwegelücke Richtung Milte umgehend geschlossen werden, allein schon deshalb, weil der Radweg auf westfälischer Seite bereits fertig ist. Eine Komplettierung des Radwegnetzes sei auch an der Kreisstraße 341 in Schwege wünschenswert, wo ein erster Teilabschnitt im Mai freigegeben worden war.

Zudem forderten Borgmeyer und Schlotman die Kreispolitiker dazu auf, den Sandabbau Muhmann zu verhindern. An der Kreuzung B 475/B 51, an der ein Kreisel geplant ist, und an der Kreisstraße 339 (Am Timpen), die demnächst verlegt werden soll, führten die Glandorfer den Kreistagsmitgliedern ebenfalls vor Augen, an welchen Projekten der Kreis unmittelbar beteiligt ist. Als gelungenes Beispiel eines bereits fertigen Objektes, das der Kreis mit erheblichen Mitteln bezuschusst hat, führten die „Reiseleiter“ ihre Gäste zur neuen Grundschule.