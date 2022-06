Na, das ist doch was. Endlich mal keine Häme mehr für seinen Frisur gewordenen Steilpass und ihre zornige Absage an die Dauerwelle. Doch was ist die Auszeichnung wert, mit wem wurden die beiden eigentlich verglichen? Aus der dürren Meldung erfahren wir lediglich, dass die Frisuren von Guildo Horn und Thomas Gottschalk auf den hinteren Rängen gelandet sind. Kein Wunder, vor allem bei "Piep-piep" Guildo kann man getrost ein Monatsgehalt darauf verwetten, dass er seit Jahren keinen Friseursalon mehr von innen gesehen hat. Und Thomas Gottschalk? Da wären wir dann wieder in der Operettenliga ...