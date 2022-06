Schüler der Klasse 8 fl des Artland-Gymnasiums verfolgten die konstituierende Stadtratssitzung am Mittwochabend, an dem Tag, an dem das Land Niedersachsen seinen 60. Geburtstag feierte.

Klara Sauer, ältestes Ratsmitglied und gerade in den Stadtrat gewählt, wurde die Ehre zuteil, die Bürgermeisterwahl zu leiten. Sie war auch die erste Gratulantin des neu gewählten Bürgermeisters, den Ludger Greten für die Gruppenfraktion von CDU und FDP zuvor als einen hervorragenden Repräsentanten der Stadt und als einen Mann mit Herz und Ver-stand bezeichnet hatte. Der Appell von Elisabeth Zobel (SPD), Claus Peter Poppe zu wählen, weil dieser als Landtagsabgeordneter hervorragende Verbindungen nach Hannover habe, fand bei der Ratsmehrheit kein Gehör.

Wolfgang Becker, der bereits sechs Jahre als Quakenbrücker Bürgermeister amtiert, bekundete nach seiner Wiederwahl, ein Bürgermeister für alle Ratsmitglieder und alle Bürger sein zu wollen. In der Stadt gebe es viel zu tun: "Lassen Sie es uns gemeinsam tun."

Neue 1. stellvertretende Bürgermeisterin wurde Petra Fischer (FDP), die sich gegen Elisabeth Zobel (SPD) durchsetzte. Zum 2. stellvertretenden Bürgermeister wählte der Stadtrat Hubert Schwertmann (CDU). Seine Gegenkandidaten waren Andreas Maurer (WG) und Rainer Mock (SPD).

Von der Ratsmehrheit abgelehnt worden war zuvor ein Antrag der Gruppenfraktion SPD/Grüne, das Amt für einen 3. stellvertretenden Bürgermeister einzurichten. In der Begründung hatte Claus Peter Poppe darauf verwiesen, dass dann die ganze Bandbreite des politischen Spektrums des Stadtrates einbezogen werden könnte.