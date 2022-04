Als es jetzt in der Sitzung des Bohmter Gemeinderates darum ging, die Funktion des Allgemeinen Vertreters in eine Wahlbeamtenstelle umzuwandeln, war es mit der Einigkeit vorbei. Juckepunkt dabei: Mit der Umwandlung ist die in der Ausschreibung '"'in Aussicht gestellte'"' Erhöhung der Bezahlung von A 13 nach A 15 verbunden.

Im Prinzip, so Bürgermeister Klaus Goedejohann, habe sich der Gemeinderat als oberster Dienstherr mit der Ausschreibung in gewisser Weise gebunden. Die Variante sei von niemandem kritisiert worden. Dass mit der Änderung vom Beamten auf Lebenszeit in der Funktion des Allgemeinen Vertreters zum Beamten auf Zeit (der auch abgewählt werden kann) eine Höherdotierung verbunden ist, sei keine Ermessensentscheidung der Kommune, sondern eine Vorgabe der Aufsichtsbehörde. Die Variante sei zudem nichts Exotisches, sondern werde beispielsweise auch in Bad Essen oder beim Landkreis praktiziert.

Thomas Rehme, stellvertretender Sprecher der SPD-Fraktion, sah in der Formulierung '"'in Aussicht stellen'"' keineswegs eine Verpflichtung, zumal damit Mehrkosten für die Gemeinde verbunden seien. Mit der alten Regelung sei die Kommune gut gefahren. Die freiwillige Änderung gehe absolut in die falsche Richtung.

Hildegard Sundmäker (FDP) verwies darauf, dass mit der Ausschreibung Weichen gestellt würden. Wer A sage, müsse dann auch B sagen. Außerdem sei es gut, wenn sich ein Wahlbeamter beweisen müsse, ansonsten Gefahr laufe, den Arbeitsplatz zu verlieren. Marcus Unger (CDU) machte deutlich, dass der Rat mit der Ausschreibung im Wort stehe.

Die Satzungsänderung wurde mit 21 Stimmen von CDU und FDP bei Enthaltung der Grünen und 8 Gegenstimmen der SPD beschlossen.

Daraus wiederum resultierte der nächste Tagesordnungspunkt, bei dem es um den Verzicht auf die öffentliche Ausschreibung der Stelle des Allgemeinen Vertreters ging. Das ist auf Antrag möglich, wenn die Kommunalaufsicht des Landkreises Osnabrück zustimmt. Sollte es zu einer neuen Ausschreibung kommen und eine Einstellung erfolgen, würde das eine neue Stelle neben dem heutigen Amtsinhaber bedeuten, der Beamter auf Lebenszeit ist.