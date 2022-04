«Mit dieser Niederlage können wir leben. Wir sind sehr froh, dass wir in die nächste Runde eingezogen sind», sagte Sportdirektor Christian Nerlinger nach dem Achtelfinale-Rückspiel in der Toskana. Weil die Münchner das Hinspiel mit 2:1 für sich entschieden hatten, durften sie das Mitternachts-Buffet mit Perlhuhn, Carpaccio oder Krustentieren als Viertelfinalisten der Champions League genießen.

Für schwache Nerven war die Partie vor 42 762 Zuschauern im Stadio Artemio Franchi nichts, denn bei den Zwischenständen von 0:2 und 1:3 waren die Münchner nah am vorzeitigen K.o. «Wir haben eine Mannschaft mit Moral und Charakter, die immer zurückschlagen kann», lobte Nerlinger, der sich «natürlich» einen «geruhsameren Abend» gewünscht hatte. Nach den Gegentreffern von Juan Vargas (28. Minute) sowie Stevan Jovetic (54./64.) musste er bangen.

Aber Mark van Bommel (60. Minute) mit einem trockenen Flachschuss und Arjen Robben (65.) mit einem Traumtor ließen die Teamkollegen trotz der Niederlage wie gefühlte Sieger zur mitternächtlichen Feierstunde marschieren. «Zusammen können wir mit dieser Mannschaft noch viel erreichen», meinte Franck Ribéry, der trotz aller Abwanderungsspekulationen erst einmal mit den Bayern in der Königsklasse weiter auf Erfolgskurs gehen will.

Wer der Gegner in der nächsten Runde ist, wird sich am 19. März klären. Dann findet im schweizerischen UEFA-Sitz Nyon die Auslosung statt. «Jetzt müssen wir schauen, was uns das Losglück beschert. Vielleicht kriegen wir noch nicht ganz so einen großen Brocken», sagte Bastian Schweinsteiger.

Schweinsteiger muss im Viertelfinale wegen seiner Gelben Karte zuschauen, für Mario Gomez könnte die Zeit bis dahin zumindest eng werden. Der Nationalstürmer wird wegen eines Muskelfaserrisses in der rechten Wade «zwei bis drei Wochen» pausieren müssen, wie Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt im Rahmen des Bayern-Banketts in der Nacht sagte.

Torschütze van Bommel meinte: «Es gab einige brenzlige Situation. Aber wir sind verdient weiter.» Vor allem der kräftige Wind hatte den Spielern zu schaffen gemacht. «Da bleibt der Ball einfach in der Luft stehen», erklärte Bastian Schweinsteiger, der die Gelbe Karte sah und im nächsten Spiel gesperrt ist. Auch Philipp Lahm war froh über den «Rückenwind in der zweiten Halbzeit. Da haben wir uns leichter getan».