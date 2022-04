Torjäger Mario Gomez war beim 2:0 (2:0)-Heimsieg des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag mit zwei Abstaubertreffern (38./45.+1 Minute) der Mann des Abends vor 66 000 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Allianz Arena. Bei der ersten großen Kraftprobe imponierten die Münchner bei ihrem 75. Sieg in der Königsklasse mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, die in der Saison mit dem Heimfinale Großes erhoffen lässt. «Wir sind in einer sehr guten Phase, und es macht Spaß», sagte Gomez.