Auch Unternehmen, die Flächen für Gewerbeansiedlung suchen, müssen dann nicht mehr bei der Stadt oder beim Landkreis direkt anfragen, sondern können ihre ersten Recherchen rund um die Uhr per Computer erledigen. Das ist eine der Neuerungen, die mit der Einführung des Geoinformationssystems (GIS) möglich sind. Über den Nutzen der Einführung von geografischen Informationssystemen in die Verwaltung der Stadt Melle und der Kreisverwaltung berichteten jetzt Landrat Manfred Hugo und Melles Erster Stadtrat Dr. Reinhold Kassing bei einem Pressegespräch in den Räumen der Progemis GmbH in Melle mit Geschäftsführer Klaus Scholle. Das 1997 gegründete Software- und Dienstleistungsunternehmen hat mittlerweile zehn Mitarbeiter und arbeitet mit zahlreichen Kommunen und der Wirtschaft bei der Einführung von geografischen Informationssystemen zusammen.

Hugo begonte, dass nicht nur die unkomplizierte Informationsabfrage per Internet Vorteile für die Bürger bringe. Auch Bauanträge könnten mit digitalen Karten schneller bearbeitet werden und Verwaltungsabläufe würden verkürzt. „Kurze Genehmigungsverfahren sind im Wettbewerb um Unternehmensansiedlungen sehr wichtig. Und darüber hinaus schaffen wir auch neue Einsparungspotenziale durch vereinfachte Verwaltungsarbeit und Arbeitsersparis“, so Hugo. Beim Landkreis seien mittlerweile 30 Arbeitsplätze an das GIS angeschlossen.

Kassing berichtete, dass die Stadt Melle gerade beschlossen habe, 100.000 Mark für die Aufnahme des Flächennutzungsplanes in das System bereit zu stellen. „Wenn erst einmal alle Daten im virtuellen Rathaus rund um die Uhr abgerufen werden können, kommen immer mehr Bürger nur noch mit ganz gezielten Fragen ins Rathaus. Das spart auch Beratungskapazität“, so Kassing.Datenbanken werden im GIS nicht nur für Grundstücksinformationen und Bebauungspläne erstellt. Auch für Kreisstraßenmanagement, Kleinkläranlagen, Grünflächenmanagement, Naturschutz, Altlastflächen oder Abrechnungssysteme werden Geoinformationssysteme genutzt.Gemeinsam mit der Gemeinde Wallenhorst arbeiten der Landkreis und die Stadt Melle darüber hinaus zurzeit in einem Pilotprojekt an einem Datenverbundsystem für interne Daten.