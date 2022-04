Auf 800 bis 1000 Jahre schätzt Frank Bludau, Landschaftsarchitekt bei der Stadt, das Alter der Eiche. '"'Um es genau zu wissen, müsste man in den Stamm hineinbohren und einen Holzkern herausziehen'"', erklärt der Mitarbeiter des Umweltamtes. Anhand der Jahresringe wäre dann das Alter abzulesen. '"'Dies würde den Baum aber schädigen, darum lassen wir das besser.'"' Gut gemeinte Maßnahmen in der Vergangenheit haben häufig mehr geschadet als genützt. '"'Bis in die 1980er Jahre schnitt man faule Stellen aus den Bäumen heraus, so auch bei der Everseiche'"', berichtet Bludau.