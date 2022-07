Mit der angestrebten Energiewende in Deutschland gewinnt energiesparendes Bauen noch stärker an Bedeutung - die Mehrkosten für die sogenannten Passivhäuser sind nach Angaben des Bauexperten Ludwig Rongen bereits stark gesunken. Dieser Haustyp hat sich aus Sicht Rongens in den vergangenen 20 Jahren zu einer weltweit anerkannten Marke entwickelt. Egal ob als Ein- oder Mehrfamilienhaus, Klinik oder Altenheim - der Standard sei überall umsetzbar, sagte der Professor an der Fachhochschule Erfurt: «Es gibt keine Grenzen mehr - weder in der Größe noch in der Funktion.»