Der Star: Brian Jones hat früher für den Lokalkonkurrenten Walter Tiger Tübingen gespielt. Im Jahr 2004 führte er die Mannschaft in die erste Liga. Auch in der obersten Klasse fasste der US-Amerikaner schnell Fuß, zuerst weiter bei Tübingen, dann bei den Eisbären Bremerhaven. Nach einem einjährigen Gastspiel in Spanien beim Zweitligisten Plus Pujol Lleida ist der Spielmacher jetzt zurück in Deutschland. „Wir haben ihn als Kopf der Mannschaft geholt“, sagt Stafford. In der vergangenen Saison fehlte Ludwigsburg solch ein Spieler. Schon vor einem Jahr stand Ludwigsburg in Kontakt mit Jones, doch die damalige sportliche Leitung entschied sich gegen ihn. Mit der Folge, dass 2007/2008 meist eine Ludwigsburger Mannschaft ohne klare Linie auf dem Feld stand. Diese Linie soll nun Jones ziehen. Der 30-Jährige ist der sogenannte Floor General. Kurz: der Vorgesetzte auf dem Parkett.