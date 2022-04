Zum Stadtfest Gryfinos war eine Delegation des Bersenbrücker Stadtrats nach Polen gereist und erwiderte damit einen Besuch gryfinischer Kommunalpolitiker im vergangenen Jahr. Am Gegenbesuch nahm auch die Bersenbrücker Rockband „Lo Parker“ teil, die auf dem Stadtfest auftrat. Bersenbrücks musikalische Botschafter bekamen nicht nur stürmischen Beifall, sie gewannen auch die Anerkennung der Profi-Musiker des in Polen sehr populären „Golec Orkiestra“.

An der gemeinsamen Ratssitzung nahmen auch Vertreter einer weiteren Partnerstadt teil, Raciechowice nahe Krakau. Gryfinos Bürgermeister Henryk Pilat erinnerte an fünf Jahre Mitgliedschaft Polens in der EU. Das polnische Volk dürfe mit Stolz für sich in Anspruch nehmen, die Veränderungen aus eigener Kraft herbeigeführt zu haben. Es gelte nun, am Haus Europa gemeinsam weiterzubauen, da sei die Städtepartnerschaft zwischen Bersenbrück und Gryfino ein Vorbild.

Bersenbrücks Bürgermeister Harald Kräuter erwiderte, die Teilnahme von 15 der insgesamt 21 Mitglieder im Stadtrat Bersenbrück und des Ehrenbürgers Walter Sandbrink zeige, wie wichtig man auch in Bersenbrück die Städtepartnerschaft nehme. Die Partnerschaft Gryfinos und Bersenbrücks sei richtungweisend für vertrauensvolle Zusammenarbeit in Europa auf der Ebene der Regionen.