Die Verzinkerei Herzlake GmbH will in der Hasegemeinde für 14 Millionen Euro die größte Feuerverzinkungsanlage Norddeutschlands errichten. Prins führte nach eigenen Angaben vor zwei Tagen ein Gespräch mit der Geschäftsführung: '"'Die Weichen für die Realisierung stehen auf Dunkelgrün.'"' Die Planungen für das Vorhaben auf dem 3,5 Hektar großen Areal seien weit vorangeschritten. Der Ratsvorsitzende ergänzte: '"'Ich kann mir vorstellen, dass dort bereits in diesem Jahr die ersten Arbeitsplätze entstehen.'"'

Bei einer Enthaltung wählte der Gemeinderat in offener Abstimmung einen neuen stellvertretenden Gemeindedirektor. Das Ehrenamt übt bis zum Ende der Wahlperiode im Oktober 2011 Günter Bölscher aus.

Gleich zwei Delegationen aus der polnischen Partnerstadt Orneta werden in diesem Jahr Herzlake besuchen. Die insgesamt 81 Personen werden in der Zeit vom 15. bis 20. Mai sowie 28. Juni bis 1. Juli im Emsland weilen. Unklar ist noch, ob die Herzlaker eine Einladung zu einem Besuch des Stadtfestes in Orneta am 16. und 17. Juni annehmen.

UWG-Fraktionsvorsitzender Gerd Henkel forderte die Verantwortlichen der Gemeinde auf, den Zielvorgaben der Herzlaker Entwicklungsstudie aus dem Jahr 2005 nun auch Taten folgen zu lassen. Hierzu gehören die Ortskernsanierung.

Zudem müsse auf der vier Hektar großen Hofstelle Kötting, die sich schon im Gemeindebesitz befindet, endlich eine Pflege- und generationsübergreifende Wohnanlage errichtet werden. Gemeindedirektor Ludwig Pleus erwiderte: '"'Wir führen bereits konkrete Gespräche mit Investoren.'"'