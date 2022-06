Auf seinem Wege von der offenen See bis nach Bramsche muss er irgendwie Kontakt mit einer Schnur gehabt haben. Diese hing mit einem freien Ende am Körper. Es zeigte sich, dass der Vogel so nicht fliegen konnte und sich mit ein paar eiligen Schritten auf dem Acker einfangen ließ. Aber nicht, ohne ein paar Hiebe seines starken Schnabels anzubringen! Was tun? Wodurch wurde er am Weiterflug behindert?

Die Schnur, vielleicht ein Hinweis auf einen vorauf gegangenen missglückten Einfangversuch anderenorts, war um den Körper gewickelt und hatte eine Schwinge eingeschnürt. Befreit davon, schien keine weitere Verletzung vorzuliegen. Beine und Flügel waren voll funktionsfähig. Das führte zu der Überlegung, den Basstölpel an einem Bramscher Gewässer frei zu lassen. Nach dem Öffnen des Kartons öffnete der Vogel sehr bald die Schwingen und glitt auf den See hinab. Offensichtlich mit dem Bedürfnis, dort nach so viel Stress erst einmal ausgiebig zu baden und das komplette Gefieder zu ordnen.

Alle klassischen Sturmvögel, zu denen auch die Basstölpel zählen, brüten zu tausenden in dichten Kolonien an felsigen Inseln in der Nordsee und an Norwegens Küste. Nur zur Brutzeit verlassen sie das Meer. Die übrige Zeit des Jahres verbringen sie auf See und geraten dann schon mal in die wirbelnden Kräfte von Stürmen und werden verschlagen. Soweit es Aufzeichnungen gibt, ist bisher noch niemals vorher dieser etwa storchgroße Vogel in Bramsche gestrandet. Wünschen wir ihm die Kraft, nach Hause zu finden!