«Wahrscheinlich müssten Sie sich mit mir um die Fernbedienung streiten. Am Ende eines Tages, der um sieben Uhr morgens beginnt, bin ich seit 15 Stunden auf den Beinen», sagte der Musiker der US-Tageszeitung «USA Today» am Mittwoch. «Früher hätte ich mir Koks reingezogen oder was auch sonst so da war und die ganze Nacht durchgemacht». Von Freitag an geht die Metal-Band Mötley Crüe zusammen mit der Hard-Rock-Gruppe Kiss auf Tour.