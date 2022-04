Ein weiteres Thema wird der UNO-Weltbehindertentag am 3. Dezember sein. Viggo Schmidt weist heute schon darauf hin, dass es an diesem Tag auch in Quakenbrück zu Aktionen kommen wird. Geplant ist eine Messe in der Artland-Sporthalle, auf der alles das zu sehen ist, was Behinderten das Leben leichter machen kann. „Menschen mit Behinderungen“ ist das Thema der Messe, das auch über einer Podiumsdiskussion steht.