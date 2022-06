35 Mitarbeiter hat die Osnabrücker Firma, fünf davon sind Auszubildende. Für zwei Lehrstellen gab es in diesem Jahr 30 Bewerbungen, etwa die Hälfte davon hat der Juniorchef zügig aussortiert. Entweder war im Umschlag eine Lose-Blatt-Sammlung, die Noten waren zu schlecht oder es gab zu viele unentschuldigte Fehltage in der Schule. „Die Qualität der Bewerbungen hat abgenommen“, sagt Schaupmann. „Bei uns läuft es fast nur noch auf der persönlichen Kontaktschiene über die Schulen beziehungsweise die Lehrer“, so der Handwerksmeister. Möglicherweise will der Juniorchef sogar noch einen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen. Bei einer Ausbildungsmesse am 25. und 26. Juni will die Kreishandwerkerschaft in einem Messezelt am Haus der Innungen am Schölerberg nämlich vor allem jungen Menschen die „durchgängigen Karrierechancen“ im Handwerk aufzeigen.

Kein Problem, einen neuen Auszubildenden für den Beruf des Mechatronikers für Kältetechnik zu finden, hatte auch Klaus Gering. Der Chef der gleichnamigen Firma aus Belm schränkt aber ein, dass sich ein Betrieb heutzutage „um gute Bewerber bewerben muss“. Schulabgänger mit wirklich schlechten Noten werden nach Gerings Meinung auch künftig keine guten Chancen haben. Branchen mit ungünstigen Arbeitszeiten wie beispielsweise Bäcker oder die Gastronomie werden nach Ansicht des Obermeisters der Kälteanlagenbauer als Erste zu spüren bekommen, dass das Angebot an Lehrstellen weiter steigt und die Nachfrage sinkt.

„Der Kampf um gute Leute wird sich deutlich verschärfen“, ist auch der neue Chef der Berufsbildungsgesellschaft der Georgsmarienhütte GmbH überzeugt. 370 junge Leute haben sich in diesem Jahr auf 36 Lehrstellen beworben – das sind rund 70 weniger als in den Jahren zuvor. Wenn die Schmiede für den beruflichen Nachwuchs des Stahlwerks auch künftig die Nase vorn haben will, „müssen wir unser Personalmarketing weiter ausbauen“, sagt Christian Bloom. Für ihn heißt das: Noch mehr Kooperationsverträge mit Schulen und das Engagement auch in Grundschulen intensivieren, wie jetzt schon bei Mathe-Zwergen-Olympiaden. Und irgendwann werde es wohl auch Kooperationsverträge mit Kindergärten geben, meint Bloom.