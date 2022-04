Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung einstimmig, bis zur Finanzausschusssitzung am 24. Februar Pläne vorzulegen. Im Außenbereich der Stadt könnten Grünanlagen in Brachflächen umgewandelt werden und so Kosten bei der Pflege eingespart werden. Claudia Stapenhorst (CDU) warnte aber davor, dass das Stadtbild dadurch '"'geschäftsschädigend'"' wirken könnte. Annette Niermann (Grüne) sagte, dass die Einsparungen womöglich Urlauber abschrecken könnten: '"'So schneiden wir uns ins eigene Fleisch.'"' Stadtdirektor Karl Schade stellte klar, dass Bad Iburg dadurch nicht '"'ungepflegt'"' erscheinen würde, Sparmaßnahmen seien aber unumgänglich: '"'Wir haben immer nach Wegen gesucht, Bad Iburg so zu präsentieren, wie es eigentlich nicht mehr finanzierbar ist.'"' Unterstützt wurde der Vorschlag von Jürgen Höflinger (SPD): '"'Mit einem symbolischen Sparbeitrag kommen wir nicht weiter. Die Bevölkerung muss verstehen, dass wir freiwillige Leistungen einschränken müssen.'"' Heinrich Brinkmann (Gemeinschaft für Bad Iburg) appellierte für mehr ehrenamtliche Arbeit der Bürger: '"'Sonst können wir unseren Standard nicht halten.'"'