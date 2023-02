Seit drei Wochen steht der mobile Verkaufsstand der Geflügel-Reifenrath GmbH aus Betzdorf jeweils sonntags, montags und dienstags auf dem Gelände der Deutschen Bahn AG. Geschäftsführer Dirk Reifenrath kann die Aufregung gar nicht verstehen: „Jeder soll sein Geschäft ausüben wie er will!“ hält er den Kritikern entgegen. „Wir stehen vor sämtlichen Großbahnhöfen“, sagt der Betzdorfer Unternehmer, etwa in Essen, Dortmund und Wuppertal, in Köln, Münster und Rheine. Nirgendwo habe es bislang Beschwerden gegeben. Im Gegenteil: Die Kundschaft sei froh über die kulinarische Bereicherung. Nicht die gebratenen Hähnchen, sondern das schrille Outfit des Verkaufswagens findet der Wiesbadener Architekt Helge Bofinger „scheußlich, geradezu unappetitlich“. Es sei eine „Katastrophe“, dass die Bahn so etwas zulasse. Dabei habe das Bahnhofsmanagement verhindert, dass unter dem großen Ovaldach des Busbahnhofs ein Café entsteht - aus Furcht vor unliebsamer Konkurrenz.

Heiko Reinders, der Vorsitzende des Osnabrücker Architektenbeirats, springt seinem Kollegen Bofinger zur Seite: Er sei entsetzt, dass die Bahn so wenig Verantwortung für den öffentlichen Raum aufbringe. Mit großer Sorgfalt und Liebe zum Detail hätten die Architekten dem Platz ein Gesicht gegeben, gibt Reinders zu bedenken. Selbst Poller und Leuchten seien eigens dafür entworfen worden. Und nun werde dieses neue Entrée der Stadt auf „marktschreierische“ Art und Weise verunstaltet.

Wilhelm Rosing, der als Angestellter mit dem Hähnchengrill sein Geld verdient, dreht den Spieß um: „So schön ist der Bahnhof hier auch nicht!" Er komme ja viel herum und kenne das Geschäft. „Essen ist eine Notdurft, die der Mensch braucht“, lautet seine Philosophie. Und wenn „unsere Regierungen und Kommunalverwaltungen“ das nicht akzeptierten, solle man sie „in die Wüste schicken“.

Bahnhofsmanager Hermann Bollmann hat den Vertrag mit dem Geflügelbrater ausgehandelt. Er ist mit der Neugestaltung des Platzes unzufrieden, weil den Geschäften im Hauptbahnhof durch McDonald's im Kinozentrum, den Imbissbetrieb im neuen Parkhaus, den Bäcker und den Schlecker-Markt zusätzliche Konkurrenz erwachsen seien. Während diese Betriebe mit großflächigen Leuchtreklamen werben könnten, seien den Geschäftsleuten im denkmalgeschützten Bahnhof die Hände gebunden.

Um 20 Prozent seien die Umsätze zurückgegangen, mehrere Läden hätten bereits dichtgemacht. Da komme die Firma Reifenrath wie gerufen: „Ich bin auf die Einnahmen angewiesen“, vermerkt Bollmann. Im über 100 Jahre alten Bahnhofsgebäude lasse sich ein solcher Betrieb gar nicht unterbringen, schon wegen der Brandschutzvorschriften.

Vor diesem Hintergrund sei der mobile Hähnchengrill doch „gar nicht so schlimm“, meint Bahnhofsmanager Bollmann, zumal es sich keineswegs um eine „dauerhafte Sache“ handle. Der Vertrag sei nur für drei Monate abgeschlossen worden, dann hätten sich die Kunden ohnehin an Hähnchen satt gegessen.

Das sieht Geflügel-Spezialist Dirk Reifenrath ganz anders: Die drei Monate seien erst der Anfang, „wir werden dort langfristig stehen bleiben!"