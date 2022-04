Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Bahnfahren wird erneut teurer: Preise steigen um 1,8 Prozent 06.10.2009, 10:58 Uhr

Bahnfahren in Deutschland wird wieder teurer. Um 1,8 Prozent steigen die Ticket-Preise am 13. Dezember, wie die Deutsche Bahn am Dienstag in Berlin ankündigte. Die Reservierung eines Sitzplatzes kostet künftig 50 Cent mehr als bisher. Beim Kauf am Automaten oder im Internet sind das statt 2,00 Euro nun 2,50 Euro.