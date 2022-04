Als markantes Datum nannte der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins den 27. Januar kommenden Jahres. An diesem Tag finden die Landtagswahlen statt. '"'Der Ortsverein steht voll hinter dem Kandidaten Claus Peter Poppe'"', sagte Holger Dobratz.

Thema in der Mitgliederversammlung war auch die Kindergartensituation. Durch die Übertragung dieser Aufgabe einschließlich Defizitvereinbarung an die Samtgemeinde Artland ist diese künftig für die Investitionen zuständig. Der Kindergarten sei recht gut aufgestellt. Die SPD befürchte daher, dass dorthin vorläufig keine Gelder für Investitionen fließen, erklärte Dobratz. Außerdem hoffe die SPD, dass Samtgemeindebürgermeister Reinhard Scholz sich auch 2009 und 2010 an sein Versprechen erinnere, die Samtgemeindeumlage nicht zu erhöhen.

Bei den Nachwahlen wurde Sonja Klaphake zur stellvertretenden Kassiererin und Katharina Schulte zur Juso-Beauftragten gewählt.

Für ihre 20-jährige Mitgliedschaft in der SPD konnte Dobratz zwei Mitglieder persönlich ehren, drei weitere waren verhindert: Kurt Weymann und Burkhard Müller erhielten aus den Händen des Vorsitzenden einen Chronografen sowie eine Anstecknadel. Ulrich Drühe, Günther Middelkamp und Erwin Schmitz können ebenfalls auf eine 20-jährige Mitgliedschaft zurückblicken. Außerdem wurde Horst Wilmering in Abwesenheit für seine langjährige Tätigkeit im Ortsvorstand geehrt. Wilhelm Hommers als '"'Ansprechpartner, Ratgeber und Postbote'"' nahm die Dankesworte für sein Engagement vorerst ohne Geschenk entgegen: Die SPD-Regenjacke lag leider noch nicht vor und wird von Dobratz nachgereicht.

Nach den Regularien konnten sich die Teilnehmer der Veranstaltung genüsslich zurücklehnen, um einem Vortrag zu lauschen: Hermann Welp berichtete über die im 19. Jahrhundert vollzogene Auswanderung von Bürgern aus der Region nach Amerika. Die Mitglieder erfuhren in bestem Plattdeutsch viel über die damaligen Lebensumstände '"'hüben wie drüben'"', Beweggründe der Auswanderer sowie Zahlen und Fakten.