Was hätten Johann Sebastian Bach und Karl Marx einander heute zu sagen? So in etwa war das Spannungsfeld aufgebaut, in dem sich Text, Bild, Musik und Film bei dieser Veranstaltung bewegten. Matthäusevangelium, Marx, „Moderne Zeiten“: Die verschiedenen Standpunkte, die Felix Osterheider ausgewählt hatte, wurden einander konfrontativ gegenübergestellt.