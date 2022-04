Ihr „Diplom“ im Babysitten erhielten die Teilnehmerinnen von Judith Schwennen (rechts) und Karin Röwekamp (links) überreicht. FOTO: Reinhard Rehkamp Vermischtes Babysitter „mit Diplom“ 29.09.2008, 22:00 Uhr

Babysitten ist eine tolle Möglichkeit für Jugendliche, ihr Taschengeld aufzubessern. Aber gute Babysitter sind rar. Das wissen alle Eltern. Aus diesem Grunde bietet die Volkshochschule Osnabrücker Land Babysitterkurse an so wie am Wochenende in Bersenbrück.