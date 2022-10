Vermischtes Autobahnpolizei fängt Pfau im Hühnerstall 26.06.2005, 22:00 Uhr

Ein Pfau auf Freiersfüßen hat am Sonntag die Autobahnpolizei Lotte beschäftigt. Eine Anwohnerin aus Lotte war hilfesuchend auf der Wache erschienen und gab an, dass ein offensichtlich liebestoller Pfau ihr zugelaufen sei. Er würde in einem Hühnerfreilauf ihre Hühner verrückt machen. Sie habe schon vergeblich versucht, ihn zu fangen.