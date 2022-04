Am Mittwoch, 18. November, wird Michael Sänger das Buch „Die Wohlgesinnten“ von Jonathan Littell in Beziehung zu Texten aus dem Alten Testament setzen.

Mit der Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils „Nostra aetate“ zu den nichtchristlichen Religionen wird sich Dr. Simeon Reininger am Mittwoch, 13. Januar, befassen. Clara Höltermann wird schließlich am Mittwoch, 10. Februar, über ihre Erfahrungen im Rahmen des Freiwilligendienstes der Aktion Sühnezeichen in der Jüdischen Gemeinde von Prag berichten. Den Abschluss der Lehrhausgespräche bildet am Mittwoch, 17. März, ein Liederabend mit Johannes Wiemker, der hebräische und jiddische Lieder zum Mitsingen präsentieren wird. Alle Veranstaltungen beginnen in der Jüdischen Schule um 19.30 Uhr.

Zudem wird es zum Gedenken an den Novemberpogrom 1938 am Montag, 9. November, Gedenkfeiern in Lengerich am jüdischen Gedenkstein (16.30 Uhr), in Freren am Gedenkstein (10.15 Uhr) und an der Jüdischen Schule in Lingen (19 Uhr) geben. Weitere Infos zu Veranstaltungen in der Tagespresse.