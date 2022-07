'"'Der Besucher der Gedenkstätte soll zum Nachdenken angeregt werden. Wir hatten dabei die Schwierigkeit, dass es kaum Überreste vom Lager gibt'"', umriss Krafft die Ausgangslage für seine Planungen. So soll auf der künftigen Gedenkstätte zunächst mit dem vorhandenen Material gearbeitet werden. '"'Das sind vor allem die Bäume, mit denen wir die Standorte der früheren Häftlingsbaracken markieren wollen. Gut ist dabei, dass, wenn es mit den Bäumen nicht funktioniert und das Ganze zu sehr Park-Charakter bekommt, wir die Eichen später noch wegnehmen könnten'"', erklärte der Architekt. Diese Möglichkeiten habe er bei seiner Arbeit selten.

Diesen '"'weiterhin prozesshaften Aufbau der Gedenkstätte'"' betonte auch Landrat Hermann Bröring. Auch vor dem Hintergrund der in den vergangenen Jahren immer wieder aufgekeimten Frage nach der Rekonstruktion einzelner Lagerbereiche ist laut Bröring '"'dieses Konzept mit der spärlichen Architektur doch sehr überzeugend'"'. So soll nach dem vorgestellten Konzept als neuer Werkstoff nur ein besonders unempfindlicher Cortaim-Stahl in das Gelände eingearbeitet werden: Mit Stahlscheiben sollen die Tore und mit Stahlplatten die Eckpunkte (Wachtürme) sowie eventuell die durch die Bäume angedeuteten Häftlingsbaracken markiert werden. Zudem soll der die Baracken umgebende Boden mit schwarzem Schotter abgedeckt werden, um den Häftlingsbereich deutlich vom Wachmannschaftsbereich abzugrenzen - dieser soll die Grasfläche behalten.

Die Lagerstraße soll soweit möglich freigelegt und begehbar sowie die archäologischen Funde integriert werden. In einer der ehemaligen Bundeswehrhallen sollen auf einer Grundfläche von 2100 Quadratmetern zudem Ausstellungs-, Verwaltungs- und Seminarräume entstehen. Hierfür soll auch eine Kooperation mit dem DIZ geschlossen und in Kürze ein hauptamtlicher Geschäftsführer eingestellt werden.