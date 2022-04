Default Bild FOTO: Archiv Vermischtes Aus Tod und Vernichtung zum Sinn des Lebens 16.03.2008, 23:00 Uhr

Die Frage ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Sie stellt sich, wenn Krankheit in das Leben einbricht oder der endlose Kreislauf des Alltags alles in einheitliches Grau zu tauchen droht: "Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Was ist wertvoll und wichtig?" Mit dieser Frage konfrontierte Diplom-Psychologin Marianne Mess am Samstag die Besucherinnen beim sechsten Frauenfrühstück im Gasthaus Ellerweg.