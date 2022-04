Kaum hatte sie im Februar eröffnet, schien ihr der Erfolg zuzufliegen. „In den ersten sechs Wochen lief das Geschäft super“, sagt sie. „Aber dann ist es voll in den Keller gegangen.“ Woran es lag? Sigrun de Vries kann da nur Vermutungen anstellen. Die allgemeine wirtschaftliche Situation vielleicht, die Zurückhaltung wegen der neuen Währung – oder die Rückkehr zur Normalität, nachdem die Neugier zunächst viele Mettinger ins „Backes“ getrieben hatte?

Inzwischen scheint sich die Geschäftslage im Heuerhaus sich wieder zu erholen. „Wir sind auf dem Weg der Besserung“, sagt Sigrun de Vries. Wir? Die 34-jährige Wirtin teilt sich die Arbeit mit ihrem Freund und Küchenchef Thomas Kaimann.

Beide haben Mettingen erst vor einem halben Jahr kennen gelernt. Sigrun de Vries stammt aus Kattenvenne und wurde in Brochterbeck Hotelfachfrau. Sie arbeitete ein halbes Jahr lang am Rhein, zwei Jahre in Bad Iburg und achteinhalb Jahre auf Juist, immer in Hotels und Restaurants. Zwischendurch machte sie zwar eine Touristik-Ausbildung in Heidelberg, blieb aber bei der Gastronomie. Nächste Station war das Rampendahl in Osnabrück, dann ein Brauhaus in Kassel. Dort war sie Geschäftsführerin. Schließlich besuchte sie eine Hotelmeisterschule am Bodensee. Dort lernte sie den Koch Thomas Gaimann kennen. Gemeinsam machten sie ihre Meisterprüfung.

Auch der Gaimann hat eine lange Odyssee hinter sich. Der 36-Jährige ist geborener Nürnberger und wurde in Stuttgart Koch. Mit 22 Jahren zog es ihn auf die Caiman Islands in der Karibik, dann in die USA. Zwölf Jahre lang war er dort in vielen Städten Koch. Doch das Fernweh seiner jungen Jahre wandelte sich um in Heimweh. Thomas Gaimann kam zurück nach Deutschland und arbeitete in der Oberpfalz, später in Kassel.

In der Meisterschule am Bodensee entdeckten die beiden eine Chiffre-Anzeige in einer Fachzeitschrift. Dort war von einem Fachwerkhaus mit Glasanbau im Kreis Steinfurt die Rede. Sie hatten nicht geplant, sich selbstständig zu machen, aber als die Verpächter sich bei ihnen meldeten, kamen sie doch. „Aus Neugier“, wie Sigrun de Vries sagt. Das Heuerhaus überzeugte sie. „Ich habe gleich gedacht: Das ist es.“