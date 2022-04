Diese Einschätzung teilt auch der Präsident der Emsländischen Landschaft, Oberkreisdirektor Hermann Bröring, wie er bei der Vorstellung des Emslandkalenders in Wietmarschen im Beisein von Repräsentanten der Kreissparkassen aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim deutlich machte. Werner Franke sei es wieder auf hervorragende Weise gelungen, dem Betrachter neue Blickwinkel der Landschaft vor Augen zu führen.

In der Tat regen die Fotos gleichsam zur Meditation an. Zum Beispiel das im Osten des Landkreises gelegene Hahnenmoor, bei dem es sich um eines der wenigen noch intakten Hochmoore handelt. Das gelbe Pfeifengras und die weißen Stämme der Birken fügen sich mit dem Himmelsblau zu einer harmonischen Einheit zusammen.

Oder das Dezemberbild, der alte Mühlenstumpf am Rande von Wettrup. Auf dem Foto färbt die untergehende Sonne den Abendhimmel gelb und rot. Die ,,Engel backen Plätzchen" erzählen dann die Eltern ihren Kindern. Natürlich fehlen auch diesmal markante Gebäude nicht. Und so hat Franke auch die Burg Bentheim, die auf einem Felsrücken weithin die Landschaft überragt, in einer besonders eindrucksvollen Perspektive festgehalten.

Verleger Elmar Nordmann stellte fest, dass die Menschen nicht nur im Emsland, sondern weit darüber hinaus in mehr als zwei Jahrzehnten durch ,,ihren" Emslandkalender ein neues Bild von unserem Raum bekommen hätten: das Bild von einer lebens- und liebenswerten Landschaft. Der Emslandkalender wird ab 20. November in den Geschäftsstellen der Kreissparkassen im Emsland und in der Grafschaft angeboten.