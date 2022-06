Die Fagus sylvatica, so die lateinische Bezeichnung, steht am Ostrand der Brockhauser Straße in der Nähe des Hofs Drees. Ganz persönliche Erinnerungen verbindet Landwirt Franz-Josef Drees mit der Rotbuche, die am Rande eines seiner Felder steht. "Als Kind habe ich oft darin gespielt", berichtet Drees. "Von der Ackerseite her konnte man gut hineinklettern." Vielen Kindern aus der Nachbarschaft diente die Buche früher als Kletterbaum. Sie ritzten damals ihre Initialen und Jahreszahlen in das Holz, die noch heute zu sehen sind.