In zunächst zwei Modellprojekten sollen Kinder aus sozial benachteiligten Familien in besonderer Weise durch Hebammen, Ärzte, Ämter und Sozialpädagogen begleitet werden. Von der Leyen betonte, dass das "Regelsystem" zur Erkennung von Kindesmisshandlungen in Deutschland zwar im Prinzip funktioniere. Allerdings gebe es Probleme bei der Verzahnung der helfenden Institutionen. "Es sind kleine Fehleinschätzungen, die in der Summe zur Katastrophe führen", sagte von der Leyen mit Blick auf den Fall des getöteten zweijährigen Kevin aus Bremen. "Aus diesen Fehlern müssen wir lernen."