Dass beschwingte Leichtigkeit und musikalische Kurzweil im Mittelpunkt des Programms standen, zeigte sich schon mit dem Eröffnungslied '"'Always Look On The Bride Side Of Life'"'. Der Hit aus dem Monty-Python-Film '"'Das Leben des Brian'"' umrahmte den fünfstündigen Abend. Es wurde vom gesamten Ensemble des Amateurtheaters genutzt, um das Publikum zu begrüßen und später in der Nacht wieder zu verabschieden.