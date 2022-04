Unter Sigrid Kreye wurden mittlerweile etwa 100 Tänze eingeübt, überwiegend für Senioren auch internationale Folklore, so dass es dem Kreis leicht fällt, auch außerhalb aufzutreten, so beispielsweise in Altenheimen oder auch beim Ökumenischen Kirchentag in Osnabrück. Alle 14 Tage jeweils am Donnerstag von 9.30 bis 11.15 Uhr wird im Lutherhaus geübt.

Aus dem Tanzkreis heraus haben sich im Verlauf der zehn Jahre herzliche Freundschaften entwickelt, eine Doppelkopfrunde ist entstanden, es stehen auch gemeinsame Ausflüge auf dem Programm. Ferner ruft Sigrid Kreye einmal im Jahr zu einem Tanz-Wochenende in Lingen auf, um die Leistungen zu erhöhen. Ihren runden Geburtstag feierten die Mitglieder jetzt mit einer Kaffeetafel im Lutherhaus zusammen mit Kirchenvorstandsmitgliedern und Gästen des Seniorentanzkreises Hollage, wobei natürlich auch der Tanz nicht zu kurz kam.