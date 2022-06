Nachdem Reinhard Winter, Erster Kreisrat, vor dem Kreistag verlesen hatte, dass der Verwaltungshaushalt am Jahresende mit einem Sollfehlbetrag in Höhe von 8448725,27 Millionen Euro abgeschlossen habe, aber damit gleichzeitig eine Ergebnisverbesserung erzielt werden konnte, weil ursprünglich eine Unterdeckung von 11651700 Millionen Euro angenommen worden sei und somit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 3202974,73 Millionen Euro erreicht werden konnte, stieß das bei der Politik auf unterschiedlichen Sichtweisen.