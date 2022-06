Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände arbeiten in Aufgabenteilung: Die Räte gestalten das Gemeindeleben, die Gottesdienste, organisieren Feste und Fahrten und begleiten Gruppen. Die Kirchenvorstände sind für Rechts- und Finanzfragen in der Gemeinde, wie etwa den Haushaltsplan, zuständig.

Schwierigkeiten, Kandidaten zu finden, wie es in anderen Gemeinden des Bistums der Fall ist, gibt es im Altkreis Wittlage nicht. Wie viele Mandate zu besetzen sind, hängt von den Gemeindemitgliederzahlen der jeweiligen Gemeinde ab. Bei uns bewerben sich in den fünf Gemeinden in Bad Essen, Bohmte, Hunteburg, Ostercappeln und Schwagstorf jeweils etwa 20 Katholiken für Sitz und Stimme in Pfarrgemeinderat oder Kirchenvorstand. Einige kandidieren zum wiederholten Male, für viele ist es aber die erste Kandidatur. So wie für die 16-jährige Rafaela Meier zu Farwig aus Bohmte, die sich in der Kirchengemeinde St. Johann für ein Mandat im Pfarrgemeinderat bewirbt. "Ein Bekannter hat mich angesprochen, ob ich Lust hätte zu kandidieren", so Rafaela Meier zu Farwig. Die Arbeit kennt sie schon von ihrer Mutter, die einst im Pfarrgemeinderat tätig war.

Die Schülerin ist begeisterte Sportlerin, trainiert mehrmals pro Woche Fußball und Handball, nimmt sich aber trotzdem die Zeit, sich in der Kirchengemeinde zu engagieren. Seit einigen Jahren begleitet sie als Gruppenleiterin und Betreuerin die Zeltlager der Gemeinde, an denen sie früher als Kind selbst teilgenommen hat.

Als Jugendvertreterin möchte sie die Wünsche der jungen Gemeindemitglieder in den Pfarrgemeinderat einbringen und stärker im Gemeindeleben verwurzeln. Die Jugendarbeit in ihrer Gemeinde habe einen hohen Stellenwert, meint Rafaela Meier zu Farwig.

Dennoch sei es wichtig, noch mehr Jugendliche für die Kirche zu begeistern und für die Aufgaben dort zu interessieren. Wählen können heute und morgen alle Gemeindemitglieder, die in der Gemeinde wohnen und am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sind.