«Wir werden alles tun, um die letzten 18 Rennen besser zu beenden und am Schluss des Jahres unseren Titel zu verteidigen», versprach der Formel-1-Doppelweltmeister vor dem Großen Preis von China an diesem Sonntag.

«Ich habe, was das betrifft, vollstes Vertrauen. In mein Team, das Auto und auch in mich selbst», sagte der 24-Jährige trotz nur 18 von 50 möglichen WM-Punkten aus zwei Rennen. «Wir haben noch viel zu tun und zu leisten, aber ich bin mir sicher, dass wir es gemeinsam schaffen können», sagte der WM-Sechste.

Wie passend, dass Vettel seinen Kampfgeist mit einem Auftritt in einem Kung-Fu-Kurzfilm unterstreichen konnte. Als Schüler von Kampfkunst-Ikone Bruce Lee zu posieren, bereitete ihm großen Spaß. Bei dem PR-Spektakel entdeckte Vettel auch gleich Parallelen zum Rennfahren. «Man braucht Balance, Kontrolle und Technik, um im Kung Fu gut zu sein», sagte Vettel, «aber ich bleibe dann doch bei meiner Art zurückzuschlagen: Am Sonntag auf der Strecke.»

Dabei dürfte Vettels Augenmerk nicht Narain Karthikeyan gelten. Der Inder hatte Ende März in Sepang im unterlegenen HRT-Auto Vettel nicht rechtzeitig Platz gemacht. Der Hesse schlitzte sich beim Überrundungsversuch einen Reifen auf, schied aus, und beschimpfte Karthikeyan als «Gurke» und «Idiot» und zeigte ihm den Mittelfinger.

Dass der Ärger immer noch nicht ganz verzogen ist, offenbarte sich während der Osterpause. «Die ersten beiden Rennen waren nicht perfekt, aber auch nicht allzu schlecht. Wir haben bewiesen, dass wir vorne mitfahren können - wenn dann mal ein Missgeschick passiert oder ein Problem auftaucht, kann man natürlich wenig dagegen machen», sagte Vettel in Anspielung auf den Aussetzer Karthikeyans.

Es liegt aber nicht nur am Ausscheiden in Malaysia, dass Red Bull noch hinter der Konkurrenz herfährt. Der Technikkniff des sogenannten angeblasenen Diffusors, der Red Bull deutlich mehr Stabilität als der Konkurrenz verlieh, ist in diesem Jahr verboten. «Wir haben einen Plan, wie wir China angehen und auch unsere Probleme lösen. Ich bin schon überzeugt, dass wir das über kurz oder lang wieder in den Griff bekommen. Es macht die Sache spannender, wenn auch für uns nicht ganz so einfach», sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko.