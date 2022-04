Autos zu bearbeiten, das ist nicht ihr Ding. Die Gruppe mit dem kreativen Namen '"'LPG InDiGO'"' (Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft in Dielingdorf, Gerden und Ostenfelde) nahm die Fernsehshow '"'Pimp My Ride'"', was so viel heißt wie '"'Motz meine Karre auf'"', des Musiksenders MTV zum Vorbild.

Zwar werden ihre kleine Rasentrecker nicht mit Flachbildschirmen oder Soundanlagen ausgestattet, doch zahlreiche Stunden und mehrere hundert Euro haben auch Christian Niehaus (24), Markus Vogel (25), Björn Ackermann (21) und Hendrik Hageböke (24) investiert. Vorwiegend im Winter schrauben die vier Kumpels für individuelle Sonderausstattungen. Christians Gerät wirkt im Dunklen wie ein rollendes Rasen-Ufo mit Turbo-Sound. '"'Die Effekte haben wir letztes Jahr beim Tag der offenen Tür auf unserem Hof vorgeführt. Die Resonanz war super.'"' Grünes Licht blitzt aus den Scheinwerfern. Sein aufgemotzter Mäher ist mit einem Flächenzähler, einer batteriebetriebenen Unterbodenbeleuchtung und dem Logo der Gruppe ausgestattet.

In der Landwirtschaft aufgewachsen, sind alle Mitglieder der Clique mit technischen Details vertraut. Auch praktische Elemente, die eine Arbeitsteilung ermöglicht, wurden hinzugefügt. An einem Mäher ist ein Auswurfrohr befestigt, das das Gras auf den Rasen bläst. Ein anderer schiebt die Menge mit einer Schaufel zusammen, zwei weitere Modelle häckseln und walzen. Sogar kleine Anhänger wurden neu angefertigt.

Um am Ende einen Grashaufen vorzeigbarer Größe zu haben, mähte die Truppe ganz zur Freude von Böckmann die Wege des Erdbeerbauern gleich mit. Sogar die Schweine profitieren von dem ausgefallenen Hobby. '"'Von Zeit zu Zeit wird das trockene Gras verfüttert'"', erzählt Markus Vogel. Zudem hat die Truppe in jedem Jahr eine kleine Aktion geplant. '"'Im Moment suchen wir Mädels für ein Fotoshooting mit unseren Mähern. Ganz seriös versteht sich'"', hofft Christian Niehaus auf freiwillige Teilnehmerinnen. Am Ende soll daraus ein Kalender entstehen. Dann macht das Mähen sicher noch mehr Spaß.