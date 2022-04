In der Tat gingen die Ostwestfalen sehr aggressiv zu Werke, dochwirklich überraschen durfte dies eigentlich niemanden. Schließlichhatte der Hauptrunden-Achte, der sich erstmals für die Playoffsqualifizieren konnte, in dieser Saison bereits dreimal gegen ALBAverloren (zweimal in der Meisterschaft, einmal im Pokal) und sah nureine Chance für die Überraschung, wenn die Gastgeber nicht ihrenRhythmus finden würden. «Das hat meine Mannschaft über weite Streckensehr gut gemacht», lobte Paderborns Trains Douglas Spradley. Lange Zeit ging die Taktik der Gäste auf, zur Pause führte derkrasse Außenseiter gar mit einem Punkt (37:36). Doch dann nahmen dieHausherren den Kampf an und wendeten einen Fehlstart in die heißePhase der Saison noch ab. «Wir werden nie wieder ein Teamunterschätzen», hatte ALBA-Coach Luka Pavicevic vor der «best-of-five»-Serie mit Blick auf das frühe Ausscheiden gegen die ArtlandDragons vor zwei Jahren gesagt. Erst Mitte des dritten Viertelsschien der Meister die Worte des Serben verinnerlicht zu haben. «Das war ein echtes Playoff-Spiel. Paderborn hat nie aufgegeben»,lobte Nationalspieler Steffen Hamann den Kontrahenten, der amDonnerstag (20.15 Uhr/Eurosport) in der zweiten Partie Heimrechtgenießt. ALBA-Geschäftsführer Baldi stimmte sein Team schon einmalauf einen heißen Tanz ein. «Was die Paderborner können, hat man amSonntag gesehen. Und das war ein Witz im Vergleich zu dem, was uns inPaderborn erwarten wird.» Mit weitaus weniger Mühe als die Berliner nutzten die TelekomBaskets Bonn ihren Heimvorteil. Der Vizemeister lag gegen ratiopharmUlm die gesamte Begegnung über in Front und machte so den erstenSchritt in Richtung Halbfinale. «Der erste Sieg in so einer Serie istmeistens der schwierigste. Deshalb bin ich sehr zufrieden», sagteBonns Trainer Michael Koch nach dem 71:62. Mit einer Führung im Gepäck reisen am Donnerstag auch die EWEBaskets Oldenburg zum zweiten Spiel nach Frankfurt. Dank einerstarken ersten Halbzeit (42:33) stellten die Niedersachsen im Duellder beiden Vorjahres-Halbfinalisten früh die Weichen auf Sieg. DieHessen bangen vor dem zweiten Vergleich um den Einsatz von TitusIvory, nachdem am Sonntag schon der bullige Forward Lorenzo Gordonverletzungsbedingt passen musste. «Diese Ausfälle haben es uns nichtleichter gemacht», sagte Skyliners-Coach Murat Didin.